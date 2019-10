Groził 86-letniemu ojcu nożem. Pijany syn zatrzymany

Do zdarzenia doszło na warszawskim Mokotowie. Przerażony agresją syna starszy mężczyzna wezwał funkcjonariuszy. W rozmowie z policjantami przyznał, że 56-latek nadużywający alkoholu "terroryzuje go" od około 15 lat.

Jak ustalili policjanci, 56-latek kupił w sklepie alkohol i wypił go z kolegami przed blokiem. Gdy wrócił do mieszkania ojciec zwrócił mu uwagę.

Wtedy syn chwycił długi nóż kuchenny, przystawił ojcu do brzucha i krzycząc oraz przeklinając groził jego użyciem.

"Patrol, który przyjechał na miejsce natychmiast zatrzymał agresora i przewiózł go na mokotowską komendę, jednocześnie pouczając pozostałego na miejscu lokatora o możliwości złożenia stosownego zawiadomienia. W odpowiedzi policjanci usłyszeli, że taka sytuacja miała trwać już około 15 lat" - donosi Komenda Stołeczna Policji.

Nie przyznał się do winy, bo nic nie pamięta

Następnego dnia usłyszał zarzut kierowania gróźb pozbawienia życia, za który kodeks przewiduje karę do 2 lat więzienia. 56-latek nie przyznał się do winy, argumentując to tym, że nic nie pamięta. Sprawą zajmie się teraz sąd.