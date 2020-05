Jabłonna. Stalker zatrzymany. Nachodził, wyzywał, prześladował

Jak poinformowali funkcjonariusze z komendy policji w Legionowie, ze zgłoszenia pokrzywdzonej, skierowanego do komisariatu w Jabłonnej, wynikało, że po zerwaniu partner nie chciał dać jej spokoju. Nachodził ją w miejscu pracy, wydzwaniał, by ją wyzywać, przychodził pod drzwi mieszkania. Wielokrotnie zniszczył też należące do kobiety telefony komórkowe.