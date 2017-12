Jest decyzja ws. "kamienicy Waltzów". Jaki pogrąży prezydent Warszawy?

- Beneficjenci zwrotu kamienicy przy Noakowskiego 16 mają oddać miastu ponad 15 mln zł - poinformował Patryk Jaki na piątkowym posiedzeniu. Podkreślił, że reprywatyzacja kamienicy nastąpiła z "rażącym naruszeniem prawa".

W zeszłym tygodniu komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji dotarła do tajemniczych dokumentów w sprawie kamienicy przy Noakowskiego 16. Znajdowały się w nich zeznania Romana Kępskiego, wujka męża prezydent stolicy. To od Kępskiego Waltzowie nabyli prawa do kamienicy.