Katastrofa ekologiczna: Zawiodła warszawska oczyszczalnia ścieków Czajka. Wojsko Polskie gotowe do pomocy

Awaria w warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka może doprowadzić do skażenia środowiska. Do Wisły dostaje się ok. 3 tys. litrów nieoczyszczonych ścieków na sekundę. Mariusz Błaszczak zapowiada, że Wojsko Polskie jest gotowe, by walczyć ze skutkami skażenia.

Wyciek ścieków do Wisły. (East News, Fot: LUKASZ SZCZEPANSKI/REPORTER)

Oczyszczalnia ścieków Czajka została oddana do użytku w 2012 roku po modernizacji. Obiekt był przedstawiany jako najnowocześniejszy w Europie. Oczyszczalnia przetwarzała nieczystości na biogaz, z którego wytwarzano energię cieplną i elektryczną. Na jej potrzeby zbudowano kolejny tunel pod Wisłą, drugi w Warszawie.

Awarii uległ kolektor, czyli rurociąg odpowiedzialny za zbieranie ściekówi przesyłanie ich z lewobrzeżnej Warszawy. W trakcie konferencji prasowej prezydent Warszawy – Rafał Trzaskowski zapewniał, że podjęte zostały właściwe kroki.

- Współpracujemy ze służbami rządowymi, wojewodą i sanepidem, aby ocenić wpływ tej awarii na kolejne miasta – stwierdził Trzaskowski.

- Mogę uspokoić, że woda w kranach nadaje się do spożycia – dodał.

Płock: zagrożenie ściekami

Ścieki spływają Wisłą. Według wstępnych szacunków do Płocka dotrą przed południem w piątek.

Prezydent miasta Płock – Andrzej Nowakowski zapewnia, że mieszkańcy nie muszą się niczego obawiać, ponieważ nad stanem wody czuwają Wodociągi Płockie i Generalny Inspektor Ochrony Środowiska.

- Stacja Uzdatniania Wody jest przygotowana do: zwiększenia udziału ilości wody studziennej w stosunku do całkowitej ilości ujmowanej wody oraz do zwiększenia ilości dozowanego ozonu oraz związku koagulującego na etapie wstępnego uzdatniania – przekonują urzędnicy.

- Warto wspomnieć, że oczyszczalnia „Czajka” w Warszawie została uruchomiona w 2012 roku. Wcześniej stolica odprowadzała nieoczyszczone ścieki do Wisły.

Także wówczas Wodociągi Płockie, stosując nowoczesną technologię, dostarczały mieszkańcom Płocka wodę dobrej jakości – podkreślił Nowakowski.

Wojsko Polskie w gotowości

Mariusz Błaszczak, szef resortu obrony przekonuje, że Wojsko Polskie jest gotowe, by pomóc w walce ze ściekami i zagrożeniem środowiska.

Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat, w którym ostrzega przed kąpielami w Wiśle oraz piciem wody lub wykorzystywaniem jej do mycia.

Zagrożenie pod względem ekologicznym

Zdaniem ministra środowiska, Henryka Kowalczyka wyciek ścieków do Wisły stanowi poważne zagrożenie dla środowiska.

- Jednak jest to niezwykle groźne zjawisko, katastrofa ekologiczna, ale też wielkie niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o zdrowie i życie mieszkańców, nie mówiąc już o potężnych szkodach środowiskowych – zaznaczył minister.