Koronawirus w Warszawie. Akcja #Wspieram kulturę z myślą o teatrach

Kryzys spowodowany epidemią koronawirusa uderza mocno w branżę teatralną. Warszawa przygotowała pakiet wsparcia. Stołeczne teatry udostępniają też darmowe transmisje spektakli z możliwością wpłacenia "cegiełki”.

W obliczu epidemii koronawirusa i zamknięcia placówek kultury branża teatralna boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Teatr tworzą nie tylko aktorzy i reżyserzy, ale też realizatorzy, dźwiękowcy, dramaturdzy, scenografowie, inspicjenci, obsługa techniczna i wiele innych osób, pracujących przy tworzeniu przedstawienia teatralnego.

- Muszę podkreślić, że warszawskie teatry - jak i cały sektor kultury - nie czekając na nic, od razu stanęły na wysokości zadania. Oferta spektakli i projektów w wersji on-line jest naprawdę szeroka i od początku cieszy się ogromną popularnością wśród warszawianek i warszawiaków. Bardzo za to dziękuję. Apeluję również do mieszkańców naszego miasta, aby włączali się we wszelkie inicjatywy, które pomagają placówkom i ludziom kultury. Warszawska kultura dba o swoich widzów, teraz my zadbajmy o nią - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Dodał, że nie można dopuścić do załamania inwestycji w kulturę, dlatego Warszawa przygotowała pakiet wsparcia. Priorytetem jest zachowanie istniejących zasobów, ochrona pracowników i wsparcie dla artystów.

Akcja #WspieramKulture

Portal ewejsciowki.pl od ponad 6 lat tworzy wspólnotę zarówno instytucji kulturalnych, jak i miłośników "kultury wysokiej”. We współpracy z portalem biletomat.pl, ruszył z ogólnopolską akcją #WspieramKulture. Akcja składa się z czterech działań, w które może włączyć się każdy:

• "Trzymam bilet”

Jeśli posiadasz już bilet na wydarzenie kulturalne, które jednak się nie odbędzie, nie musisz go zwracać. Możesz przebukować bilet na inny termin lub wymienić go na bilet otwarty.

• "Kupuję bilety”

Zarezerwuj bilet na nadchodzące wydarzenie jako znak solidarności z artystami, twórcami i wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces tworzenia kultury.

• "Podaruj kulturę”

Wiele podmiotów posiada w swoich ofertach voucher, będący biletem otwartym na dowolne wydarzenie. Kupując go swoim bliskim, możesz wesprzeć wybraną instytucję kultury.

• "Płacę, ile chcę”

Na portalu ewejsciowki.pl znajdują się darmowe spektakle transmitowane on-line, z możliwością przekazania wsparcia finansowego danej instytucji w modelu "Pay as you want". Tak zwane "cegiełki” to taryfy o wysokości np. 1, 2, 5, 10 czy 20 zł. Do widza należy decyzja czy ogląda spektakl za darmo, czy też zechce wesprzeć daną instytucję małą kwotą. Wpłata nie jest obowiązkowa. Link do spektaklu jest ogólnodostępny i zazwyczaj publikowany np. na profilu teatru na Facebooku.

Wiele warszawskich teatrów dołączyło do akcji udostępniania darmowych transmisji z możliwością wpłacenia "cegiełki”. Są to m.in.: TR Warszawa, Teatr Współczesny, Teatr Syrena, Teatr Soho, Teatr Ochoty, STUDIO Teatrgaleria, Klub Komediowy, Scena Perspektywa, Resort Komedii i Teatr Ateneum.

Wszystkie wydarzenia dostępne w modelu dobrowolnych wpłat znajdują się na portalu ewejsciowki.pl.

Bieżące informacje, dotyczące akcji #WspieramKulture oraz repertuaru poszczególnych teatrów znajdują się również na stronie Weź Mnie. Do Teatru na Facebooku.

Koronawirus. Warszawa. Akcje stołecznych teatrów

Warszawskie teatry podejmują indywidualne działania.

• Teatr Syrena uruchomił możliwość zakupu "cegiełek” na rzecz teatru.

• Teatr Roma organizuje akcję "Zostań honorowym widzem Teatru Roma”, umożliwiając swoim widzom zakup m.in. imiennej tabliczki na wybranym fotelu czy we foyer teatru, zaproszeń na pierwsze przedpremierowe pokazy nowych tytułów czy ozdobnego Certyfikatu Honorowego Widza Teatru.

• Teatr Dramatyczny w ramach akcji #ZmienTerminNieOdwoluj zachęca widzów do zmiany biletu na inny, dowolny termin.

• Teatr Rampa oferuje ratunkowy Otwarty Bilet Podarunkowy. Jest to bilet dla 2 osób, który jest ważny do maja 2021 roku i można go wykorzystać na dowolny spektakl.

• Teatr WARSawy prosi o wsparcie pod hasłem "Wrócimy z jeszcze większą mocą!”, oferując Bilety Wsparcia.

