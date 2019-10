Kozy w Warszawie. Fatalny finał ekologicznego projektu. "Połowa stada nie żyje"

Projekt warszawskiego ratusza i ekologów "owcza wyspa" zakładał umieszczenie na wyspie na Wiśle stada 60 kóz. Jak się okazuje, połowa z nich już nie żyje. Fundacja Animal Rescue Polska oskarża władze stolicy o brak zaangażowania i wytyka błędy.

Kozy mieszkające nad Wisłą w okolicach mostu Gdańskiego to część ekologicznego projektu warszawskiego ratusza. Zadaniem zwierząt było wyjadanie roślinności, aby wyspa nadawała się do gniazdowania nadwiślańskich ptaków.

Kozy w Warszawie. Część martwych zwierząt trafiła do Wisły

Przedstawiciel fundacji zaznaczył, że każdy samorząd powinien posiadać umowę z gospodarstwem, do którego mogą trafiać zwierzęta w takich sytuacjach. - Warszawa takiej umowy nie ma, co nas mocno zaskoczyło - podkreślił.

Fabijański wskazał, że również strażnicy miejscy z Ekopatrolu nie znali przepisów i nalegali, by do kóz przyjechał powiatowy lekarz weterynarii. - To pokazuje, że stworzony w Warszawie Ekopatrol to chyba pokazówka, tak samo, jak wyspa z kozami - stwierdził.