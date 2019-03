Łosie w Warszawie. "Przystanek Alaska"

"Drodzy Sąsiedzi, uważajcie na siebie" - brzmi wpis na Facebooku w lokalnej grupie "Białołęka - Platforma Sąsiedzka". Autor zdjęcia uwiecznił trzy majestatyczne łosie przechodzące przez ruchliwą ul. Modlińską w Warszawie. Okazuje się, że przypadków takich spotkań jest coraz więcej.

Do tego zdarzenia doszło w poniedziałek 18 marca, około godz. 9:30 na warszawskiej Białołęce. Świadek spaceru trzech łosi opublikował zdjęcie oraz nagranie z tego niecodziennego "spotkania". Trudno uwierzyć, że taką faunę można zobaczyć na przedmieściach dwumilionowej metropolii. Ale dla mieszkających w tej części miasta widok łosi nie należy do rzadkości, a jedni do drugich szybko się przyzwyczajają.