Mapa grzybów go nie pokaże. Ten grzyb był przysmakiem. Dziś jest trujący

Natomiast w pewnym momencie powiązano pewne bardzo nietypowe objawy dla zatruć grzybami właśnie ze spożyciem tego grzyba. Mowa o objawie alergicznym, który łączy się z rozkładem czerwonych krwinek. Ten bardzo groźny objaw, który może być zagrażający życiu, jest związany z kumulacją w naszym ciele toksyn, które są zawarte w olszówce. Okazało się, że substancja zwana inwolutyną, jeśli została spożyta, nie opuszcza ustroju człowieka. Jest akumulowana w wątrobie. Jedząc kolejne partie olszówki, gromadzimy tę substancję w wątrobie. W pewnym momencie - a organizmy mogą się charakteryzować różną wrażliwością - następuje nagła reakcja alergiczna na obecną w wątrobie inwolutynę. Wygląda to właśnie jak rozkład czerwonych krwinek, czyli jak gwałtowna anemia, zapaść. W takiej sytuacji człowiek jest natychmiast przewożony do szpitala. Po pierwszym sprawdzeniu morfologii krwi widać, co się dzieje. Pierwsze zalecenie to dokonanie transfuzji krwi. Transfuzja jest konieczna, bo brakuje czerwonych krwinek, które się rozpadły. Najczęściej po transfuzji sytuacja wraca do normy i można wrócić do domu. Transfuzja jest niezbędnym zabiegiem, przy czym jeśli się go wykona, to człowiekowi nic więcej nie grozi. Czerwone krwinki tworzą się w naszym ustroju, więc one się z czasem odbudują. Oczywiście więcej nie powinno się już w życiu próbować olszówki.