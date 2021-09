Mapa grzybów w Warszawie. Gdzie na grzybobranie?

Gdzie w Warszawie udać się na grzyby?

Dr hab. Marta Wrzosek: Jest jeden las, który bardzo polecam. To las na Młocinach, za Cmentarzem Północnym. Tam są lasy dębowe, sosnowe i las mieszany, który łączy Puszczę Kampinoską z doliną Wisły. To jest bardzo ważny las służący jako korytarz ekologiczny dla zwierząt. Bardzo ważne jest, aby uchronić ten las przed inwestorami, a inwestorzy się bardzo tym miejscem interesują. W okolicach cmentarza pojawiają się drogie wille. Natomiast to powinien być las dostępny dla warszawiaków, gdzie jest bardzo dużo zróżnicowanych grzybów. To las, który może służyć jako obszar rekreacyjny. Bardzo ważne jest, żeby ten obszar nie został zabudowany. To jest tzw. Las Nowa Warszawa. Świetne miejsce dla grzybiarzy.