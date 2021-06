Mazowieckie. Mrożący krew w żyłach karambol. Policja apeluje o uwagę

"Wideo z monitoringu, to doskonały przykład na to, że chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii na drodze" - napisali przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Policji. To faktycznie poruszające zdjęcia. Na skrzyżowaniu poruszają się pojazdy, chodnikiem idą piesi, toczy się spokojne życie. I nagle dochodzi do takiej sekwencji zdarzeń, którą rozpracować mogą tylko biegli z zakresu ruchu drogowego.