Mazowsze. Tragiczny finał samotnej kąpieli. Mężczyzna utonął w stawie w Nowej Małej Wsi

Do tragicznego zdarzenia doszło w gminie Leoncin. W poniedziałek rano na brzegu zbiornika wodnego leżała męska garderoba. Wszystko wskazywało na to, że rzeczy należą do pływaka, który zatonął.

