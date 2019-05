Noc Muzeów 2019 Warszawa – atrakcje w Muzeum Polskiej Wódki i Centrum Nauki Kopernik

Noc Muzeów 2019 w Warszawie już w najbliższą sobotę. Jeżeli nadal zastanawiasz się, gdzie się wybrać podczas tegorocznej Nocy Muzeów, sprawdź, co przygotowało Muzeum Polskiej Wódki, Koneser i Centrum Nauki Kopernik.

Noc Muzeów 2019 Warszawa – Muzeum Polskiej Wódki

Noc Muzeów w 2019 roku po raz pierwszy zawita do Muzeum Polskiej Wódki. Podczas zwiedzania będzie można poznać historię wódki i sposoby jej wytwarzania. Podczas Nocy Muzeów zwiedzający poznają również klasyczne Polskie toasty oraz wiele innych ciekawostek związanych z polską wódką. Zwiedzanie muzeum rozpocznie się o godzinie 20, a kolejne grupy z przewodnikami będą wchodziły co 15 minut. Zwiedzanie trwa 60 minut. Po zwiedzaniu chętni mogą wziąć udział w degustacji.

Noc Muzeów 2019 Warszawa – Koneser

Kolejnym ciekawym wydarzeniem na Pradze w sobotę 18 maja będzie Noc Muzeów w Centrum Koneser. Na uczestników tego eventu czekać będzie wystawa rzeźb artystów z Pragi Północ i nie tylko. W Koneserze znajdą się dzieła znanych rzeźbiarzy, a także nowych talentów. Noc Muzeów w Centrum Koneser rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do północy.

Noc Muzeów 2019 – Centrum Nauki Kopernik

Jednym z najciekawszych wydarzeń podczas Nocy Muzeów 2019 będzie event zorganizowany przez Centrum Nauki Kopernik. Jak zapowiadają organizatorzy, na odwiedzających będzie czekać kilkaset interaktywnych eksponatów, z których kilkadziesiąt ma związek z tymczasową wystawą „Zmierz się!”. Centrum Nauki Kopernik zaprasza również do Planetarium, gdzie będzie można podziwiać Układ Słoneczny. Warunkiem obserwacji nieba jest dobra pogoda. Bilety do planetarium będą dostępne w kasie centrum w sobotę 18 maja od godziny 10:30. Noc Muzeów w Centrum Nauki Kopernik rozpocznie się o godzinie 20 i potrwa do godziny 2 w nocy (ostatnie wejście o godzinie 1 w nocy).