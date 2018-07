Patryk Jaki ma program dla powstańców. "Jesteśmy im winni objęcie pomocą"

Budowa domu kombatanta, monitorowanie warunków życia powstańców, przeznaczony dla nich specjalny transport i darmowe usługi opiekuńcze to cztery punkty programu Patryka Jakiego "Warszawa dla powstańców". Kandydat PiS na prezydenta stolicy przedstawił swoje zobowiązania na wtorkowej konferencji.

W przeddzień 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Patryk Jaki zaprezentował główne założenia programu "Warszawa dla powstańców". Dla kandydata PiS jest to wyjątkowe wydarzenie nie tylko w skali świata, ale przede wszystkim dla miasta. - Chciałem podkreślić, że jak zostanę prezydentem, pielęgnowanie tradycji o tym wyjątkowym zrywie mieszkańców Warszawy będzie jednym z moich najważniejszych wyzwań - powiedział Jaki na konferencji przed Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wiceminister sprawiedliwości zwraca uwagę, że Powstanie buduje więzi pomiędzy mieszkańcami stolicy i jest to ofiara, której nie można zapomnieć. Dlatego kandydat Zjednoczonej Prawicy podjął się wybudowania "tak szybko, jak to tylko możliwe" domu kombatanta przeznaczonego dla powstańców warszawskich, w którym rezydenci będą mieli zapewnioną kompleksową obsługę.

- Powstańców warszawskich jest z roku na rok coraz mniej, dlatego nie możemy już czekać. Co prawda władze Warszawy mówią, że taki dom stworzą, ale to już trwa 12 lat i przez ten czas mamy "prawie projekt" - argumentował Jaki.

"Powstańcy na to zasługują"

Kolejnym punktem programu "Warszawa dla powstańców" jest monitoring życia powstańców. Będzie on polegał na wyznaczeniu w każdej dzielnicy osoby, która zajmie się oceną jakości życia kombatantów i sprawdzaniem, czy mieszkają w godnych warunkach. - Miasto stać na to, aby o powstańców warszawskich zadbać w taki sposób, na jaki dawno zasługują - mówi Patryk Jaki.

Przewodniczący komisji weryfikacyjnej przeszedł do trzeciego punktu swojego programu, którym jest zaproponowanie przez miasto darmowych usług opiekuńczych. Chodzi tu m.in. o zapewnienie codziennego posiłku, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i opiekę lekarską w domu. - Miasto na to nie tylko stać, ale to jest wręcz obowiązek, żeby pokazać, jak dbamy o naszych bohaterów - uzasadniał zobowiązanie kandydat PiS.