Produktywność a sen – sprawdź, jak poprawić swoją wydajność!

Jak zadbać o odpowiednią jakość snu?

Większość dorosłych osób nie przesypia nawet 7 godzin na dobę, podczas gdy powinniśmy spać minimum 8. Jest to podstawowy błąd, który sprawia, że o świcie budzimy się nie w pełni zregenerowani. Powinniśmy więc przede wszystkim wydłużyć sen, kładąc się wcześniej do łóżka lub – jeśli możemy sobie na to pozwolić – wstając później. Poza długością snu ważna jest także jego jakość. Jeśli wybudzamy się co kilka chwil lub co pewien czas musimy poprawić pozycję, to trudno mówić o zdrowym, pełnowartościowym odpoczynku. Pierwszym krokiem do sukcesu jest właściwe przygotowanie sypialni. Należy przewietrzyć pomieszczenie, a jednocześnie nie nagrzewać go zbyt mocno. Optymalna temperatura w sypialni to 20 stopni. Istotne jest także odpowiednie miejsce do snu. Wygodne łóżko to tylko jeden z aspektów, istotnym elementem jest również dobrze dobrany materac. Warto wybrać taki, który będzie odpowiadał na nasze potrzeby. Inne bowiem wymagania mają osoby młode, inne natomiast seniorzy. Na https://sennamaterace.pl/ możemy zakupić najwyższej jakości produkty, które sprawią, że nasz sen stanie się zdrowszy. Jest to autoryzowany dystrybutor materacy Hilding, które cieszą się renomą rynkową i wciąż znajdują się w czołówce najwyższej klasy produktów wspomagających nocny wypoczynek. Do materaca dobierzmy także odpowiednią pościel. Powinna być ona dopasowana między innymi do pory roku oraz naszych specyficznych potrzeb. Dotyczy to zwłaszcza alergików i osób z wrażliwą skórą.