Rozbite szkło i zdemolowane drzwi. Porachunki sąsiedzkie na Mokotowie

Na jednym z osiedli na Mokotowie sąsiedzi nie mogą się ze sobą dogadać. Ostatnia kłótnia skończyła się wybitą szybą i zniszczonymi drzwiami.

Dom starszego małżeństwa przy ul. Promenady 5/7 został obrzucony kamieniami w poniedziałek nad ranem. Jeden trafił w okno sypialni, a drugi do salonu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to porachunki sąsiedzkie. Para domagała się przestrzegania prawa przez wspólnotę i adimistrację samorządową.

Znajomy poszkodowanych sąsiadów opublikował w sieci zdjęcia, na których widać skalę zniszczeń. Autor posta zaznacza, że już drugi raz zdewastowano ich mieszkanie. Do pierwszej napaści doszło w lipcu ubiegłego roku. - Zaczyna się od drzwi...Moja para przyjaciół obudziła się z takimi drzwiami. On - reżyser, z którym się kłócę od 20 lat, ale zrobiliśmy kilka fantastycznych filmów. Ona - właściwie przyjaciółka mojej żony - czytamy we wpisie.