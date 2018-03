Singapur w sercu stolicy. Oto nowy pomysł na Pałac Kultury

Ursynowski radny podzielił się z internautami nietypową koncepcją zagospodarowania przestrzeni wokół Pałacu Kultury. – Zainspirował mnie francuski Łuk Braterstwa i luksusowy hotel w Singapurze – wyjaśnia Piotr Guział. Co sądzicie o tym projekcie?

Guział krytycznie ocenił projekt "Plac Oddechu" promowany przez miejskiego aktywistę Jana Śpiewaka. - Uważam, że to paranoiczna i absurdalna koncepcja. Ktoś kto ją popiera, nie ma w ogóle pojęcia o mieście. Jak już wspomniałem, obszar PKiN jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, który rozstrzyga, co tam może stanąć. "Plac Oddechu" nie przewiduje budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru Rozmaitości, na których zaprojektowanie wydano już 28 mln złotych. Poza tym nie wszystkie działki wokół pałacu należą do miasta. Na samo ich wykupienie od osób prywatnych trzeba by wydać ok. 100 mln zł. Co więcej niedaleko znajduje się linia kolejowa wzdłuż al. Jerozolimskich. Wszystkie budowle wznoszone na tym obszarze muszą być uzgadniane z PKP. Poza tym PKP ma roszczenia do tego tereny. Spór z miastem ciągnie się od wielu lat - tłumaczy Guział.