Seksafera w stołecznej policji. Zgłosiła się kolejna policjantka

Kolejna policjantka z komendy stołecznej złożyła zawiadomienie, że była nękana i molestowana seksualnie przez przełożonego - informuje portal tvn24.pl.

Sprawa trafiła do Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej oraz do prokuratury. Rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak powiedział, że policjantce zapewniono opiekę psychologiczną. Dodał też, że jej przełożony został już odwołany ze stanowiska. Przeniesiono go do jednej z komend rejonowych.