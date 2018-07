Spalone dokumenty sądowe pod Warszawą. "W pustostanie prowadzone były badania naukowe"

W jednym z budynków w Gołaszewie koło Ożarowa Mazowieckiego znaleziono tysiące akt sądowych i kart wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu. Duża część dokumentów była już spalona. Straż w Ożarowie Mazowieckim twierdzi, że spalone dokumenty, to nie efekt przestępstwa.

Jak podaje radio ZET Strażak z OSP w Ożarowie Mazowieckim stwierdził, że były to badania naukowe dotyczące gaszenia pożarów w archiwach sądowych. Dodał, że oborę przekazał im urząd miasta w Ożarowie Mazowieckim jako poligon do ćwiczeń.

Sprawę spalonych dokumentów i kart do głosowania zgłosił pracownik urzędu miasta w Ożarowie Mazowieckim. Według nieoficjalnych informacji były to wypełnione karty do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu na IV oraz V kadencję, czyli z lat 2001 i 2005. Dokumenty znaleziono w opuszczonym gospodarstwie rolnym we wsi Gołaszew w województwie mazowieckim. O sprawie poinformowało RMF FM.

Sylwester Marczak z mazowieckiej policji poinformował, że zwęglone dokumenty funkcjonariusze odkryli wczoraj po południu. - Mówimy tutaj o dużej ilości, mówimy o zabezpieczeniu co najmniej dwóch busów, które zostały przewiezione do komendy. To co należy do nas, to przede wszystkim ustalenie, w jaki sposób te dokumenty znalazły się w tym miejscu - mówił RMF FM Sylwester Marczak.