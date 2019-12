Świąteczna iluminacja Warszawa 2019. Dekoracje rozbłysną już w tym tygodniu

7 grudnia uroczysta inauguracja świątecznej iluminacji Warszawy. Tuż po zmroku główne ulice i place stolicy rozbłysną tysiącem kolorowych świateł.

Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim, kolorowe, ogromne bombki, do których wnętrza można wejść czy wreszcie ogromna choinka na placu Zamkowym to już tradycja Warszawy .

Wtedy sprzed pomnika Kopernika na Krakowskim Przedmieściu ruszy świąteczny orszak. Na jego czele pójdę orkiestry dęte. Trasa przemarszu poprowadzi aż na Podzamcze, do Multimedialnego Parku Fontann.

Świąteczna iluminacja w Warszawie przy dźwiękach "Last Christmas"

Nie zabraknie największego hitu świątecznego, bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie grudniowych dni i przygotowań do świąt. To oczywiście przebój "Last Christmas" zespołu Wham!