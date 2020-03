Trzaskowski: musimy mieć wolną rękę, jeśli chodzi o zarządzanie komunikacją

- Niestety w ostatnich dniach stało się to przedmiotem cynicznej rozgrywki politycznej. Ale my dalej będziemy podejmowali racjonalne decyzje – zapewnił.

- Z jednej strony otrzymaliśmy pismo od Głównego Inspektora Sanitarnego, który mówi, że powinniśmy wrócić do starego, statycznego rozkładu. Z drugiej strony mamy rozporządzenie rządowe, które wymaga od nas elastyczności. Elastyczność jest najważniejsza, bo musimy zapewnić autobusy i tramwaje tam, gdzie są naprawdę potrzebne i jest większy ruch. To musimy zrobić, żeby rozporządzenie wcielić w życie. Czyli dokładnie musimy się zachowywać tak, jak zachowywaliśmy się przez ostatnie dni – wyjaśnił.

Prezydent powiedział, że zdarzają się sytuacje jak w metrze czy SKM, że pojawiają się pacjenci z koronawirusem. - To blokuje na wiele godzin linie SKM, jak to było dzisiaj, czy musimy dezynfekować pociągi jak to było kilka razy w metrze. Naprawdę musimy mieć wolną rękę, jeśli chodzi o to jak zarządzać komunikacją - wskazał.