Trzaskowski robi konferencję, Jaki nie. O zieleni miejskiej

Dzień bez konferencji prasowej jest dla kandydatów na urząd prezydenta Warszawy dniem straconym. W poniedziałek stracił zatem Patryk Jaki, bo jego główny rywal Rafał Trzaskowski zorganizował spotkanie z mediami na Placu Bankowym. Temat - zieleń miejska.

Okolice warszawskiego ratusza to jedno z ostatnich miejsc, które kojarzą się z zielenią. Z morza asfaltu wyrastają tam jedynie wyspy bruku i betonu. To właśnie tam kandydat PO i Nowoczesnej zapewnił, że jego celem jest, by Warszawa była najbardziej zieloną stolicą Europy.