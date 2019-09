Utrudnienia na moście Poniatowskiego. Początek remontu wiaduktu

W piątek wieczorem rozpoczynają się remont przy wiadukcie mostu Poniatowskiego, po północnej stronie przeprawy. Oznacza to spore utrudnienia dla kierowców i zmiany na trasach komunikacji miejskiej. Prace potrwają do końca listopada.

Utrudnienia na Bielanach i Muranowie

To nie koniec prac remontowych, jakie ruszają w Warszawie. Urząd miasta poinformował, że trwają pierwsze prace związane z przebudową alei Zjednoczenia. Aktualnie prowadzona jest także rozbiórka na odcinku od ulicy Schroegera do ulicy Kasprowicza. Znikają stare krawężniki oraz nawierzchnia chodnika. "Nie wiąże się to z utrudnieniami w ruchu" - podkreśla ratusz.

Na niemal kilometrowym odcinku od Marymonckiej do Żeromskiego, pojawi się nowa nawierzchnia jezdni wraz z podbudową. Projekt zakłada przeniesienie parkowania do zatok postojowych, w których zmieści się ponad 130 miejsc, a na chodnikach pojawi się nowa nawierzchnia z płyt.

Wyremontowana zostanie droga dla rowerów, która będzie przedłużona do ulicy Żeromskiego. Przystanki zostaną wyremontowane, a krawężniki w zatokach podwyższone, by ułatwić wejście do autobusu. Koszt wszystkich prac to 6,8 miliona złotych.