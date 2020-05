W Szpitalu Bródnowskim nie ma przypadków koronawirusa. Wracają zabiegi i operacje

- Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. To już jest kolejny tydzień, kiedy nie mamy żadnego pacjenta ani pracownika z wynikiem dodatnim. Powiedziałbym, że właściwie zaczynamy już pracować normalnie. Nawet myślimy o tym, żeby rozpocząć już przyjmowanie pacjentów planowych – powiedział w Radiu Kolor rzecznik Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Piotr Gołaszewski.

Koronawirus. Warszawa. Pierwsze zabiegi pod koniec tygodnia

Rzecznik dodał, że szpital już dzwoni do pacjentów i zaprasza ich zarówno na badania, jak i na planowe zabiegi. To szpital telefonuje do pacjentów i przypomina o zaplanowanych badaniach, a nie odwrotnie.