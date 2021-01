Warszawa. Adwokaci w szczepionkowej grupie "0"? Mecenas przeprasza za pośpiech

Chciał, by adwokaci mogli liczyć na specjalne potraktowanie i na szybsze przyznanie miejsc w kolejce do punktów szczepień. Poprosił ministra zdrowia o przyznanie środowiskom adwokackim statusu grupy zero. Teraz dziekan warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej, mecenas Mikołaj Pietrzak za to przeprasza.

Warszawa. Stołeczni adwokaci jednak nie będą w grupie pierwszych zaszczepionych. Wnioskował o to do ministerstwa dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Źródło: East News , Fot: Piotr Kamionka