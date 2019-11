Warszawa. Awaria oczyszczalni "Czajka". Koniec prac przy rurociągu

Kończą się prace przy wymianie uszkodzonych rur w kolektorach ściekowych pod dnem Wisły do oczyszczalni Czajka w Warszawie. To oznacza, że w połowie listopada ścieki z lewobrzeżnej części stolicy mogą zostać skierowane do naprawionej instalacji.

Tymczasowy rurociąg na moście pontonowym przez Wisłę w pobliżu Mostu Północnego w Warszawie (PAP, Fot: Leszek Szymański)

Wymiana uszkodzonych rur stalowych powinna zakończyć się w poniedziałek - podaje RMF FM i wyjaśnia, że chodzi o dwie nitki po 100 metrów. Instalacja jest już w całości zespawana, ale trzeba ją jeszcze podłączyć do sieci i zabezpieczyć betonowym chodnikiem nad kolektorami.

Jak zauważa stacja, 15 listopada planowane jest wyłączenia rurociągu zainstalowanego przez wojsko na moście pontonowym. Żeby skierować ścieki ponownie do kolektorów potrzebne są jeszcze testy szczelności i próby ciśnieniowe.

Nadal nie wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa trzeciej nitki z lewej części Warszawy do oczyszczalni Czajka. Połączenie ma być osobno przeciśnięte pod dnem Wisły.

Przypomnijmy: awaria kolektorów wydarzyła się 27 sierpnia. Ścieki najpierw trafiały do Wisły, a później alternatywnym rurociągiem ułożonym przez wojsko. Okoliczności awarii sprawdza prokuratura.

Awaria oczyszczalni "Czajka". Odpady z Warszawy rozwożą po Polsce

Tymczasem nie ma szans na szybkie rozwiązanie problemu z drugą awarią w oczyszczalni "Czajka". Rozwożenie śmierdzących nieczystości z Warszawy ma trwać do końca 2020 roku.

MPWiK w Warszawie zamierza wydać kolejne miliony na rozwożenie po Polsce śmierdzących osadów z zepsutej oczyszczalni ścieków "Czajka". Według ustaleń Wirtualnej Polski akcja została zaplanowana aż do końca 2020 r. i może kosztować ponad 20 mln zł.

