Warszawa. Biegi i mecz, czyli weekendowe utrudnienia na ulicach stolicy. Sprawdź, które ulice będą zamknięte

W Warszawie na najbliższy weekend zaplanowano trzy biegi miejskie. W niedzielę na PGE Narodowym inne duże wydarzenie sportowe – mecz piłkarskiej reprezentacji Polski. Co to oznacza dla mieszkańców? Zamknięte ulice i spore utrudnienia.

Sprawdź, czy żadne z tych wydarzeń nie pokrzyżują Wam planów i dostaniecie się na czas do lokali wyborczych. Przypominamy – 13 października w niedzielę wybory parlamentarne.

Warszawa gości drugi Charytatywny Bieg Czas Na Wzrok!

Uczestnicy biegu zawrócą na wysokości ul. Pałacowej i tą samą drogą pobiegną w kierunku mety. Organizatorzy podają w czasie biegu zamknięty będzie wylot ulic F. Klimczaka i A. Branickiego na ul. Przyczółkową. Dojazd do ul. F. Klimczaka będzie możliwy od strony al. Rzeczypospolitej.

13 października. Dwa biegi, mecz i wybory parlamentarne

Więcej utrudnień czeka mieszkańców stolicy w niedzielę. Sprawdź, co na ten dzień zaplanowano w mieście.

Biegaczki wystartują w samo południe o godz.12 i pobiegną ulicami: Broniwoja - Wielicką - Ksawerów - Puławską. Uczestniczki będą poruszać się jezdnią ul. Puławskiej w kierunku Ursynowa. Na wysokości pętli tramwajowej Wilanowska zawrócą i tą samą jezdnią pobiegną do ul. J.P. Woronicza, gdzie ponownie zawrócą, kierując się dalej do mety na ul. Broniwoja. Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Miasta.

Po zakończeniu meczu, czyli ok. 22.30, w razie gdyby duża grupa kibiców chciała wracać do centrum pieszo, policja może zamknąć dla ruchu most Poniatowskiego i Al. Jerozolimskie pomiędzy rondem gen. Ch. de Gaulle’a a rondem J. Waszyngtona.