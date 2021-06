Warszawa. Bratki czekają na ludzi. Można zaadoptować sympatycznego kwiatka

Bratki albo stokrotki to rośliny dwuletnie. Ale na przełomie maja i czerwca zastąpią je gatunki kwitnące latem. Nie zawsze taką wymianę poprzedzało ogłoszenie w mediach społecznościowych, ale wiele osób wybierało z kontenerów miejskiej zieleni nadające się do użytku roślinki i zabierało do domów. Ostatnio internauci ubolewali nad opublikowanym w sieci zdjęciem relegowanych z Łazienek stokrotek.