Warszawa. "Czajka". Rozpoczął się próbny przesył ścieków

MPWiK na razie nie podaje oficjalnej daty zakończenia awaryjnego zrzutu nieczystości do Wisły . Można spodziewać się, że nastąpi to w ciągu kilku dni.

Most pontonowy połączył dwa brzegi Wisły 9 września. Został zbudowany przez wojsko. W ustawienie konstrukcji zaangażowanych było 200 żołnierzy wojsk inżynieryjnych. Tymczasowy rurociąg na moście pontonowym został ułożony w ubiegłą sobotę. Następnie zamontowane zostały pompy , którymi ścieki będą tłoczone do tymczasowego układu.

Do kolejnej awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka" doszło w sobotę, 29 sierpnia. To dokładnie rok i jeden dzień od ostatniego wielkiego uszkodzenia kolektora, kiedy to nieczystości trafiły do rzeki. Wówczas wyremontowany został stumetrowy odcinek rur, a prace naprawcze trwały trzy miesiące.