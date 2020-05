Warszawa. Dane z Politechniki Warszawskiej pojawiły się w internecie

- Plik z danymi, które wyciekły z Politechniki Warszawskiej, został opublikowany w internecie. Każdy, kto miałby do niego link, mógłby go pobrać. Ale szybko został usunięty, co pozwala sądzić, że celem włamywacza nie była sprzedaż danych – powiedział "Gazecie Wyborczej" Marcin Maj z serwisu Niebezpiecznik.pl

Warszawa. Politechnika Warszawska. Plik jest teraz niedostępny

– Plik został opublikowany w internecie. Nie było to forum hakerskie, jak niektórzy utrzymują, ale zwykły serwis hostingowy. Każdy, kto miałby link do pliku mógłby go pobrać. Ale teraz jest on już niedostępny. Wiele wskazuje na to, że ktoś chciał pokazać: patrzcie, pociekło, czyli w tym systemie dzieje się cos niedobrego. Nie poinformował grup przestępczych, tylko osoby z branży bezpieczeństwa, więc być może nie ma złych zamiarów – mówi Maj. Dodaje, że z drugiej jednak strony dużym błędem jest mówienie, że z całą pewnością nie dojdzie do przestępstw związanych z kradzieżą danych. Natura informacji jest taka, że jak raz wypłynie, to niesie się dalej.