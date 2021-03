Warszawa. Kawiarnia dla wielbicieli kotów bez rządowego wsparcia. Odzew internautów

Apel spotkał się z odzewem gości kawiarni, którzy licznie przybywają do lokalu. Właściciele uruchomili też zbiórkę pieniędzy w sieci. Internauci odpowiedzieli ogromnym wsparciem. Do środy rano zebrano tam ponad 43 tys. zł. Właściciele zapewniają, że wszystkie pieniądze będą przeznaczone na utrzymanie kociej kawiarni i mieszkających w niej kotów-rezydentów.

- Brakuje nam słów, by opisać to, co wydarzyło się wczoraj i trwa do tej chwili! Ilość wiadomości, ciepłych słów wsparcia i otuchy jaką od Was otrzymaliśmy przerosła nasze małe, przepełnione kocią miłością serduszka - napisali.