Kawiarenka - to słowo najprecyzyjniej określające to gastronomiczne przedsięwzięcie - wzięła się ze skromnych planów i skromnych gabarytów pierwszej powierzchni usługowej, jaką Inna i Oleg Jarovyi znaleźli w Warszawie, decydując się cztery lata temu na otworzenie własnego biznesu.

Warszawa. Najmniejsza kawiarnia na świecie

Najmniejsza kawiarnia w Polsce - napis, jaki można przeczytać nad wejściem do tego niewielkiego zacisza jest jednak zbyt skromny. To zapewne również najmniejsza kawiarenka na świecie. Do niedawna tytuł najmniejszej światowej restauracji nosiła dumnie Solo Per Due, znajdująca się we włoskim miasteczku Vacone, 65 km na północ od Rzymu. Tam jest miejsce aż dla pary gości. Mogą oni zasiąść na dwóch krzesłach ustawionych przy jednym stoliku. Ale nie można zapomnieć, że na talerze potrzeba więcej miejsca niż na filiżankę. Jednak również w Dobro&Dobro przy Puławskiej, jak w Solo Per Due, uwaga obsługi skupiona jest na nielicznych gościach.