Warszawa. Nieporządki ze śmieciami. Sprawa opłat trafia do sądu

Według ustaleń radnych stolicy koszt wywozu śmieci dla poszczególnych gospodarstw ma być uzależniony od zużycia wody. Takie przeliczniki miały obowiązywać już od grudnia, ale nie doszło do tego z uwagi na wątpliwości, jakie miały spółdzielnie mieszkaniowe w stolicy.

Dawne stawki to 65 złotych miesięcznie od mieszkania i 94 złote za domek jednorodzinny. Nowe ceny, powiązane ze zużyciem wody, zakładają, że zapłacić trzeba będzie 12,73 zł za każdy metr sześcienny zużytej wody miesięcznie.

Przy założeniu, jakie zastosowali radni, że warszawiak zużywa przeciętnie 2,5 metra sześciennego wody miesięcznie, cena za wywóz śmieci nie poraża - to będzie niewiele ponad 30 złotych, z założeniem, że wodę na inne, zewnętrzne cele, jak podlewanie ogródka lub porządki ma klatkach schodowych i korytarzach bloków, czerpać się będzie na odrębnym liczniku. Jednak inne dane zużycia wody na Polaka podaje Główny Urząd Statystyczny. W Warszawie użytkownicy wodociągów potrzebują aż 4 metrów sześciennych wody miesięcznie. A przy takim zużyciu opłata śmieciowa to już koszt niemal 50 zł co miesiąc na osobę.