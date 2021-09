Warszawa. Niezwykłe widowisko w niedzielę. Miasto zaprasza na Freekwencja Festiwal

Warszawa. Festiwal Frekwencja w technologii XR

Jak podkreśla stołeczny ratusz, Warszawa zaplanowała widowisko w technologii rozszerzonej rzeczywistości. To nowatorski i jednocześnie spektakularny sposób na organizację festiwalu. Dzięki zastosowaniu połączenia technologii unreal engine - silnika graficznego, stosowanego do tej pory przy m.in. fotorealistycznych grach komputerowych czy efektach filmowych oraz zestrojonych ze sobą kamer śledzących postacie, światło i generowaną grafikę - widz Festiwalu Freekwencja będzie mógł doświadczyć niemal futurystycznej rzeczywistości równoległej. Będą to wrażenia jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych warunków koncertowych.