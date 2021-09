Warszawa. Nowy park na Ursynowie. Jest pozwolenie na budowę

Powstanie mała architektura, nowoczesne oświetlenie oraz plac zabaw i wybieg dla psów. Pojawią się też elementy, które wyróżnią ten park, również poprzez nawiązanie do patronów parku. Będą to m.in.: drewniane tarasy widokowe, schody fluorescencyjne, placyk ze spirografem, miejsce spotkań z wykorzystaniem jako podłoża bloczków, tzw. trylinki. To polski patent z okresu międzywojennego, będzie jednym z nielicznych elementów w parku zawierających beton.