Warszawa. Nowy projekt Muzeum Powstania Warszawskiego. Głos mają potomkowie powstańców

- Chcieliśmy na przykładzie potomków powstańców zbudować taką figurę, że właściwie to wszyscy jesteśmy, w jakimś sensie, potomkami powstańców warszawskich. Te wartości, które rodziny powstańców mogły na co dzień czerpać, bo mieli tych powstańców obecnych w życiu to one są przenoszone w ten sposób dla innych - powiedział Ołdakowski.