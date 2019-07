Warszawa ogłasza klimatyczny stan wyjątkowy. Radny PiS mówi o "absurdach"

- Czy nie wystarczy, że wprowadzacie takie absurdy jak papierowe sztućce, którymi nie da się jeść w urzędach - pytał podczas czwartkowej debaty Filip Frąckowiak. Radny PiS stwierdził, że jego zdaniem "korzystne dla Polski jest to, żeby było cieplej".

Warszawa, obok Łodzi i Krakowa, dołącza do elitarnego grona. To właśnie te miasta ogłosiły klimatyczny stan wyjątkowy. Przyjęcie dokumentu oznacza, że miasto akceptuje ustalenia i wnioski naukowców dotyczące kryzysu klimatycznego.

Burzliwa debata

Ostatnia wypowiedź nie spodobała się radnemu Prawa i Sprawiedliwości. - Czy jak ograniczymy emisję dwutlenku węgla, to zrobi się chłodniej? Grad będzie mniejszy? Z mojego punktu widzenia dla Polski jest korzystne, żeby było cieplej. Skoro nie chcemy używać paliw kopalnianych, to należy pomyśleć, że mniej ich będziemy używać, jeśli będzie cieplej - stwierdził Filip Frąckowiak. Dodał, że nie może poprzeć stanowiska, ponieważ "nie wzywa ono rządu Chin do ograniczenia emisji".

- Nasze działania mają USA, Rosję, Chiny głęboko zawstydzić i zmusić do refleksji? Jak już pan pojedzie do Chin i trzaśnie tą deklaracją o stół, to proszę do mnie wysłać gryps z chińskiego łagru – dodawał kolejny radny PiS radny Maciej Binkowski.