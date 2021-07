Warszawa. Po raz drugi skoszą trawniki przy ulicach

Pod opieką ZZW znajduje się ponad 1300 ha terenów przyulicznych - przy ulicach powiatowych, wojewódzkich i krajowych. W związku z całkowitym zakazem używania dmuchaw do sprzątania pokosu, tegoroczne koszenie trawników przyulicznych będzie bardziej ekologiczne. Wymaga jednak więcej czasu, ponieważ prace są wykonywane ręcznie. Czasami wiąże się to z chwilowym wstrzymywaniem ruchu, by zapewnić bezpieczeństwo osobom koszącym.