Warszawa. Politycy o Powstaniu Warszawskim. "Nie możemy zwątpić w wolność"

Lider Platformy Obywatelskiej i przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk podkreślił, że "nie możemy zwątpić w wolność". - "Pamiętaj: nie wolno Ci zwątpić w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł…". To słowa poety Powstańca, ważne także dziś, 77 lat po Powstaniu. A więc kiedy zatrzymamy się na dźwięk syren, pamiętajmy, że Powstańcy ginęli po to, abyśmy mogli co roku, kiedy tylko syreny ucichną, wracać do normalnego, bezpiecznego życia wolnych ludzi. Nasza wolność nadaje szczególny sens ich ofierze i dlatego nie możemy w nią zwątpić, jesteśmy Im to winni. Chwała Bohaterom – podkreślił Tusk w okolicznościowym wideo umieszczonym na Twitterze.