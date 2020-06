Warszawa poszerza strefę płatnego parkowania. Trwają analizy na Żoliborzu

"Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analiz potrzeb parkingowych mieszkańców, inwentaryzacji obowiązujących organizacji ruchu, nieprawidłowości w parkowaniu, przedstawienia propozycji zmian w organizacji ruchu, a wszystko to do końca listopada. Cały proces będzie oczywiście powiązany z partycypacją mieszkańców w formie konsultacji społecznych, których organizacja planowana jest jesienią" – tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich.

Warszawa. Dzielnica chciała płatnych parkingów

Jak dodają drogowcy, wprowadzenie opłat zniechęca niektórych kierowców do wjeżdżania do stref płatnych i pozostawiania tam aut. Przyczynia się to również do krótszych postojów.