Warszawa. Pszczoły przeniesione z Żoliborza. Powodem choroba

Pszczoły będą przebywały w bezpiecznym i miododajnym miejscu, w lasach nad rzeką Liwiec, do czasu ustąpienia zagrożenia – poinformował Urząd Dzielnicy Żoliborz.

Zgnilec amerykański jest chorobą bakteryjną. To jedna z najgroźniejszych chorób, jakie atakują pszczoły. Powoduje obumieranie czerwiu, czyli larw w plastrach. Robotnice usuwają martwy czerw z ula, ale przenoszą przy tym bakterie do pokarmu, którym karmią zdrowe larwy. W krótkim czasie może dojść do zainfekowania innych uli w pasiece, a następnie - w związku z przemieszczaniem się pszczół - choroba może rozprzestrzenić się na większy obszar. Ta bardzo groźna choroba pszczół nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi, może natomiast powodować trudności z zapylaniem roślin – czytamy w komunikacie.