Warszawa. Ratusz będzie miał nowy portal informacyjny

Nowy portal powstał po konsultacjach z mieszkańcami, uwzględniając ich uwagi. Informacyjny portal Warszawy będzie dostosowany do urządzeń mobilnych oraz dla osób z niepełnosprawnościami np. niedowidzących. Jak poinformował stołeczny ratusz, "przez pewien czas nowy portal informacyjny Warszawy będzie funkcjonował równolegle do dotychczasowych stron, żeby użytkownicy mogli przyzwyczaić się do zmian, a także zapoznać się z nowymi rozwiązaniami".