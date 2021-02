Warszawa. Skarga prokuratury ws. rozszerzenia SPPN oddalona przez sąd

5 lutego odbyła się rozprawa dot. uchwały Rady Miasta o rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania o część Woli i Pragi-Północ, która została zaskarżona przez prokuraturę. Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał stanowisko miasta i oddalił skargę prokuratury.

Wyrok zapadł podczas posiedzenia niejawnego, więc jego uzasadnienie nie jest jeszcze znane.

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, wyrokiem z 5 lutego 2021 roku oddalił skargę. Wyrok jest nieprawomocny - poinformowano w Biuletynie Informacji Publicznej WSA. Jak dodano, ze względu na rozpoznanie sprawy na niejawnym posiedzeniu, motywy rozstrzygnięcia zostaną ujawnione po przygotowaniu uzasadnienia wyroku.

Prokuratura zaskarżyła również drugą uchwałę, która dotyczy podwyższenia stawki dodatkowej za brak opłaty za parkowanie. Termin posiedzenia WSA w tej sprawie nie jest jeszcze znany.

Zdaniem stołecznych urzędników, "obie sprawy są o tyle zaskakujące, że zmiany zostały wprowadzone na podstawie obowiązujących przepisów i do niedawna nie wzbudzały zastrzeżeń administracji państwowej".

Warszawa. Strefa rozszerzona o część Woli i Pragi-Północ

Jak podkreśla stołeczny ratusz, projekt rozszerzenia strefy płatnego parkowania o część Woli i Pragi-Północ był skomplikowanym przedsięwzięciem. Po wypracowaniu optymalnych rozwiązań gotowa uchwała trafiła pod obrady Rady Miasta w maju ubiegłego roku.

Po wielu miesiącach i faktycznym wdrożeniu zmian sprawą postanowiła zająć się prokuratura.

Prokuratura zarzuciła władzom miasta brak uzyskania opinii dla poszerzenia SPPN na Wolę i Pragę od Zarządu Dróg Miejskich, który wg. prokuratury jest organem zarządzającym drogami i ruchem na drogach. Stołeczny ratusz zaznacza, że o ile to pierwsze, to prawda, to organem zarządzającym ruchem na terenie m.st. Warszawy nie jest ZDM, tylko Biuro Polityki Mobilności i Transportu, które procedowało uchwałę w Ratuszu.

Zdaniem ratusza, doszło więc do sytuacji, w której prokuratorowi brakuje opinii Zarządu Dróg Miejskich, który w praktyce zaplanował, przygotował i wdrożył rozszerzenie strefy płatnego parkowania.

5 lutego, br. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę prokuratury, co oznacza, że uchwała Rady Miasta pozostaje w mocy.

Drugi z zarzutów dotyczy podniesienia wysokości opłaty dodatkowej, czyli kary za parkowanie bez płacenia. Obecnie WSA ma wyznaczyć termin posiedzenia w tej sprawie.

