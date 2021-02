Warszawa. Znamy projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Najwięcej w trzech dzielnicach

Warszawa. Jakie projekty zgłoszono?

Podobnie jak w ubiegłych latach, mieszkańcy zgłosili również projekty dotyczące sportu – organizacji zajęć sportowych lub rozbudowy infrastruktury. Duża część zgłoszonych zajęć jest adresowana do osób z niepełnosprawnością. Pojawiło się także około 70 projektów dotyczących boisk. Prawie 30 projektów dotyczy budowy, remontu lub oświetlenia skejtparków i torów do jazdy na rowerze.

Sukces polskiej tenisistki, Igi Świątek w ubiegłorocznym turnieju Rolland Garros zaowocował większą popularnością tenisa. To przełożyło się wyraźnie na liczbę zgłoszonych projektów dotyczących tej dyscypliny sportu. Pojawiło się kilkanaście projektów dotyczących wybudowania kortu lub ścianki do tenisa.

W budżecie obywatelskim widać również potrzebę mieszkańców do wygodniejszego poruszania się po Warszawie rowerem. Ponad 100 projektów dotyczy rozwoju infrastruktury rowerowej np. budowy nowych ścieżek.

Warszawa. Co dalej ze zgłoszonymi projektami?

Obecnie trwa etap oceny projektów. Każdy zgłoszony pomysł zostanie sprawdzony przez pracowników urzędu – najpierw formalnie, a później merytorycznie. Urzędnicy ocenią m.in. czy zgłoszona propozycja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, możliwa do realizacji we wskazanej lokalizacji i możliwa do realizacji w ciągu roku. Propozycja musi też wpisywać się w kompetencje miasta oraz być zgodna z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.