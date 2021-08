Warszawa. Udawali dostawcę energii elektrycznej. Wyłudzali dane do logowania

Działania policji doprowadziły do zatrzymania trzech obywateli Gruzji. Podejrzani od czerwca podszywali się pod jednego z dużych dostawców energii elektrycznej. Wysłali ponad 350 tys. smsów, wykorzystując ponad 1900 kart SIM. Smsy zawierały informację o konieczności dopłaty do rachunku za energię elektryczną oraz link do płatności na fałszywej stronie banku. W ten sposób wyłudzali dane umożliwiające logowanie do systemów bankowości elektronicznej.