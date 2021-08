Warszawa. Ulice dla biegaczy i rowerzystów. Pobiegną i pojadą dla Powstańców Warszawskich

Rowerowa Masa Krytyczna wystartuje spod Muzeum Powstania Warszawskiego o godzinie 17 w sobotę 7 sierpnia. Trasa jednośladów uczestniczących w wydarzeniu prowadzić będzie ulicami Woli, Ochoty i Śródmieścia, do miejsc znaczących w trakcie 63 powstańczego zrywu. To będzie piętnastokilometrowy okrąg, prowadzący ulicami Wolską, Płocką, Górczewską, Okopową, Stawki, Andersa, Marszałkowską, plac Trzech Krzyży, Mokotowską, Koszykową, Towarową do miejsca startu, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego. Przejazd na dystansie 15 kilometrów może trwać nawet do godziny 21.