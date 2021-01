Warszawa w Budowie. Festiwal się kończy, wspólnota zostaje

Zachodnie cohousingi senioralne to nie domy starców, nie DPS-y, nie ekskluzywne placówki spokojnej starości z pielęgniarską obsługą. To przestrzenie do życia, które wybierają świadomi seniorzy, zamieniając osobne domy i mieszkanka, w których czekać ich już będzie tylko samotna starość i śmierć, na miejsca, gdzie obok prywatnej będzie też część wspólna, angażująca do współpracy i prowokująca codzienne kontakty społeczne.