Warszawa. W środę padł rekord temperatury. Co będzie w czwartek?

- Temperatura osiągnęła w środę w cieniu 17,5 st. C, co oznacza najwyższą temperaturę w lutym w historii obserwacji w Warszawie. Też poczuliście to nadzwyczajne ciepło? – czytamy na profilu.

Według IMGW w środę ok. godz. 14 w Warszawie było 17,5 st. C. i była to temperatura rekordowa w historii pomiarów w stolicy. Wcześniejszy rekord wynosił 17,2 st. C i padł w lutym 1990 r. Według prognoz IMGW w czwartek ok. godz. 14 może być nawet 18–19 st. C.