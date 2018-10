Warszawa. Wiadomo, skąd napłynęło najwięcej wniosków o dopisanie do rejestru wyborców

Ponad 18,5 tysiąca osób dopisało się jak dotąd do rejestru wyborców - ogłosiła prezydent Warszawy na briefingu ws. wyborów samorządowych. Na rozpatrzenie czeka w kolejce kilka tysięcy dodatkowych wniosków. Najwięcej podań złożyli mieszkańcy Radomia, Lublina i Białegostoku.

W tym roku padł rekord. Do rejestru wyborców w Warszawie dopisało się ponad cztery razy więcej chętnych niż poprzednio. W środę liczba ta wyniosła dokładnie 18516 osób, jednak jak przekonuje Hanna Gronkiewicz-Waltz, to nie koniec liczenia. Według jej zapewnień na rozpatrzenie czeka jeszcze około 6 tys. wniosków. Odrzucono zaledwie półtora tysiąca podań.

Najwięcej wniosków złożono na Mokotowie (2405), Woli (2060), Śródmieściu (1527), Ursynowie (1044), Pradze Południe (1123) oraz Targówku (1113). Jeżeli zaś chodzi o miasta, z których napłynęło najwięcej próśb o dopisanie do rejestru wyborców w Warszawie, w czołówce jest Radom, Lublin i Białystok. Następne w kolejności są Gdańsk, Kraków i Szczecin.

"Mam szczerą nadzieję, że dopisujący się chcą po prostu mieć wpływ na przyszłość Warszawy i nie ma tu drugiego dna. Liczę też, że duża liczba dopisujących się zmotywuje do głosowania tych, którzy w rejestrze już byli. 21.10 wszyscy chodźmy na Wybory Samorządowe!" - apeluje na Twitterze Gronkiewicz-Waltz.

Jak czytamy w komunikacie stołecznego ratusza, wydanie decyzji o wpisie do rejestru wyborców jest zawsze poprzedzone sprawdzeniem, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej dzielnicy. Przykładowe dokumenty potwierdzające fakt mieszkania w stolicy to np. umowa najmu/użyczenia lokalu, pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym w Warszawie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.).