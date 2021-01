Warszawa. Zimne kaloryfery po awariach. Komunikat ciepłowników

Warszawa. Na Pradze oraz na Kabatach doszło do awarii sieci ciepłowniczej. Zimne kaloryfery mają mieszkańcy co najmniej kilkudziesięciu budynków w obu dzielnicach. Przerwa w dostawach ciepła może potrwać do sobotniego wieczora.

Warszawa. Prace na ulicy Jagiellońskiej po awarii rury sieci ciepłowniczej Źródło: PAP , Fot: Wojciech Olkuśnik