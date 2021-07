Warszawa. Znalezisko na placu Pięciu Rogów. Fundamenty starych kamienic opóźnią prace

To ciekawe wydarzenie na placu budowy nowych przestrzeni stolicy. Rewolucja w miejscu, zwanym już niemal oficjalnie placem Pięciu Rogów, to przemiana niemal mentalna; z rejonu niemal kompletnie zniknąć ma ruch samochodowy, pozostanie tylko dojazd do posesji mieszkalnych dla lokatorów pobliskich budynków i ograniczona komunikacja autobusowa. Za to teren oddany zostanie mieszkańcom i zachęcać ma do rekreacji, zwolnienia tempa, delektowania się miastem, korzystania z zieleni, jaka pojawi się w samym sercu stolicy.